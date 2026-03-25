В Marvel Rivals не планируют добавлять оригинальных персонажей - героев Marvel и так слишком много

Разработчики геройского шутера Marvel Rivals из студии NetEase Games заявили, что пока не собираются создавать новых персонажей специально для игры. По словам авторов проекта, вселенная Marvel уже содержит огромное количество героев, поэтому необходимости в оригинальных персонажах сейчас нет.

Креативный директор Чэнь Гуанюнь и исполнительный продюсер Дэнни Ку рассказали, что команда продолжит активно использовать богатую историю комиксов. В игре уже доступно 48 героев, а новые персонажи продолжают добавляться в рамках сезонных обновлений — примерно по одному герою в месяц.

При этом разработчики подтвердили, что у студии есть разрешение на создание оригинальных персонажей для проекта. Однако такой шаг возможен лишь в будущем, когда у команды появится необходимость расширить список героев за пределы существующих персонажей Marvel.

Кроме того, NetEase не планирует кроссоверы с другими вселенными. Разработчики подчеркнули, что контента внутри самой вселенной Marvel более чем достаточно, поэтому сотрудничество с проектами вне франшизы сейчас не рассматривается.

Тем временем игра готовится к крупному событию, связанному с кинематографической вселенной Marvel. В рамках мероприятия Path to Doomsday в игре появится контент, приуроченный к фильму «Мстители: Судный день», премьера которого запланирована на декабрь.

Разработчики также отмечают, что с ростом количества персонажей главной задачей становится не баланс, а удобство интерфейса. Команде предстоит продумать, как игроки смогут быстро находить и выбирать любимых героев по мере расширения ростера.