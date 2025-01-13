В Marvel Rivals обнаружили критический баг, который наказывает за высокий FPS

Разработчики Marvel Rivals обещали исправить проблему, которая негативно влияла на геймплей при низком FPS, и многие аспекты этой ошибки были исправлены в патче 1-го сезона. Однако была обнаружена новая ошибка, которая имеет противоположный эффект.

Как оказалось, высокий FPS тоже не панацея. Хотя на первый взгляд высокий FPS обеспечивает более плавный игровой процесс, реальность такова, что это приводит к задержкам и высокому пингу.

По мере того, как вы получаете все больше и больше FPS, ваш пинг начнет расти прямо пропорционально вашему FPS.

Это может быть связано с тем, что игре приходится отправлять больше информации на сервер по мере роста частоты кадров, и может быть связано с той же проблемой, которая вызывала странности при более низкой частоте кадров.