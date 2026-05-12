В Marvel Rivals официально подтвердили Циклопа и Дьявольского динозавра для 8 сезона

NetEase представила первый трейлер восьмого сезона Marvel Rivals с подзаголовком Sins of Alchemax и официально подтвердила двух новых героев — Циклопа и Дьявольского динозавра.

Новый сезон стартует 15 мая 2026 года.

В дебютном ролике показали Циклопа, который с помощью оптических лучей уничтожает армию роботов корпорации Alchemax. В какой-то момент герой теряет контроль над своей силой и устраивает мощный взрыв, после чего его вместе с Девочкой-Луной забирают неизвестные.

Финал трейлера намекает, что именно Дьявольский динозавр станет центральной фигурой начала сезона. Судя по тизеру, позже по сюжету освободят и самого Циклопа — вероятно, он станет доступен игрокам ближе к обновлению Season 8.5.

Появление Девочки-Луны также вызвало вопросы у фанатов. В комиксах персонаж практически всегда действует вместе с Дьявольским динозавром, поэтому часть сообщества уже предполагает, что героиня может стать отдельным играбельным персонажем или частью способностей нового героя.

Marvel Rivals продолжает активно расширять ростер, а полноценные детали сезона и способности новых персонажей, вероятно, раскроют уже в ближайшие дни.