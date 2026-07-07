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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 482 оценки

В Marvel Rivals официально появится Джубили - героиню добавят уже в следующем сезоне

IKarasik IKarasik

NetEase Games официально подтвердила, что новым персонажем Marvel Rivals станет Джубили. До анонса героиня несколько дней фигурировала в утечках, а теперь разработчики подтвердили ее появление в девятом сезоне.

Джубили пополнит ростер Людей Икс и станет одним из ключевых героев нового сезона. Ранее датамайнеры публиковали ее модель и утверждали, что персонаж уже готов к релизу. Судя по всему, утечки вновь оказались достоверными.

Пока разработчики не раскрыли способности Джубили и ее класс, однако сообщество предполагает, что она станет персонажем поддержки. Все подробности, включая игровой процесс и набор умений, покажут во время презентации нового сезона.

Если ранние утечки подтвердятся полностью, то в середине девятого сезона к Джубили присоединится еще один новый герой — Худ (The Hood), хотя официально это пока не подтверждено.

Старт девятого сезона Marvel Rivals запланирован на 10 июля. Вместе с Джубили в игре также ожидается новый тематический облик, посвященный героине.

13
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
ka27

Юбилей :)

6
Stalker608

Шикарный дизайн

1
ZackSnyder

ничего у нее такой джубили открытый

1
mristgov

А на трансляции покажут новый батлпасс или через пару дней?