В Marvel Rivals отключат популярный режим с зомби ради нового PvE-контента

За последний год геройский шутер Marvel Rivals получил ряд важных улучшений и новых режимов, что помогло игре вернуть популярность после небольшого застоя. Однако с приближением шестого сезона разработчики сообщили неприятную новость для фанатов кооператива. Одно из лучших нововведений игры будет убрано в ближайшее время.

В свежем выпуске дневников разработчиков было объявлено, что режим Marvel Zombies уходит на покой. Это событие произойдет после двух продлений срока действия ивента, которые были сделаны из-за высокого спроса со стороны игроков. Хотя авторы не исключают возвращения зомби в будущем, в ближайшей перспективе этот режим будет недоступен.

Вместе с тем студия NetEase поделилась и хорошими известиями. Разработчики подтвердили планы по выпуску совершенно нового PvE-режима для Marvel Rivals уже в первой половине 2026 года. Игрокам не придется слишком долго ждать подробностей о следующей кооперативной активности.

Появление Marvel Zombies стало поворотным моментом для проекта во второй половине 2025 года. На фоне конкуренции с Overwatch 2 и снижения стартового ажиотажа именно возможность сразиться с волнами нежити и зомбированными версиями героев вдохнула в игру новую жизнь. Теперь фанаты надеются, что будущий контент предложит более широкий выбор персонажей и новые механики командного взаимодействия. Старт 6 сезона намечен на 16 января.