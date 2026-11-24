NetEase Games показала для командного супергеройского PvP-шутера Marvel Rivals карту Incursion Point: она объединяет два мира, сталкивающиеся вселенные и новую арену для сражений.

Игроки будут сражаться в центре этого пространственного столкновения, используя команды героев Marvel и их совместные способности Team-Up.

Marvel Rivals строится на противостоянии команд и меняющихся разрушаемых аренах, поэтому окружение может влиять на тактику во время матчей.

Incursion Point появится в игре 26 ноября.