В Marvel Rivals появилась гача-механика для получения костюма и фанаты этим очень недовольны

NetEase, издатель популярного геройского шутера Marvel Rivals, оказался в центре скандала после введения системы, напоминающей гача-механики, для получения эксклюзивного скина "Отважный Дайфуку" для Псайлок. Это решение вызвало волну критики со стороны сообщества, ранее довольно лояльно относившегося к монетизации игры.
До этого момента монетизацию Marvel Rivals хвалили за ее относительную справедливость: косметические предметы и наборы, включая легендарные скины, можно было приобрести напрямую за внутриигровую валюту - юниты. Однако новое событие "Воздушные шары" кардинально поменяло подход. Как оно выглядит, можно взглянуть на видео ниже:
Чтобы получить скин для Псайлок, игрокам предлагается лопать виртуальные шары на игровом поле, каждый из которых дает случайную награду. Главная проблема в том, что стоимость открытия каждого следующего шара растет, а шансы получить заветный скин распределены неравномерно. Вероятность получить скин с первого шара составляет всего 5%, со второго - 11%. В худшем случае, если игроку не повезет, за скин придется заплатить максимальную сумму в 2400 юнитов - столько же, сколько стоит обычный набор с легендарным скином.
Игроки активно выражают недовольство в соцсетях и на форумах. Другие отмечают, что шансы были указаны недостаточно прозрачно, из-за чего многие ошибочно полагали, что вероятность получить скин составляет 1 к 6.
Пока неясно, станет ли такая система распространенной в Marvel Rivals. Аналитики предполагают, что издатель прощупывает почву: если событие принесет значительную прибыль, механика может вернуться в будущем. На данный момент NetEase не прокомментировала ситуацию.
сколько волка не корми....
как там пелось "Деньги, деньги, Дребеденьги позабыв покой и лень, Делай деньги, Делай деньги, остальное всё дребедидень"
Так получается, что этот скин, можно получить, потратив меньше средств. Чем тогда не довольны игроки?
тем что это не точно))
Недовольны тем, что кто-то потратил 100 юнитов, а кто-то 2400.
Я, кстати, выбил его со второй попытки. Так что мне норм. Но недовольных понять можно.
ну раз можно понять то и простить не забудь))
Главный костюм пи*дец уродский, как и все что добавляют в игру последнее время