В Marvel Rivals появилась гача-механика для получения костюма и фанаты этим очень недовольны

NetEase, издатель популярного геройского шутера Marvel Rivals, оказался в центре скандала после введения системы, напоминающей гача-механики, для получения эксклюзивного скина "Отважный Дайфуку" для Псайлок. Это решение вызвало волну критики со стороны сообщества, ранее довольно лояльно относившегося к монетизации игры.

До этого момента монетизацию Marvel Rivals хвалили за ее относительную справедливость: косметические предметы и наборы, включая легендарные скины, можно было приобрести напрямую за внутриигровую валюту - юниты. Однако новое событие "Воздушные шары" кардинально поменяло подход. Как оно выглядит, можно взглянуть на видео ниже:

Чтобы получить скин для Псайлок, игрокам предлагается лопать виртуальные шары на игровом поле, каждый из которых дает случайную награду. Главная проблема в том, что стоимость открытия каждого следующего шара растет, а шансы получить заветный скин распределены неравномерно. Вероятность получить скин с первого шара составляет всего 5%, со второго - 11%. В худшем случае, если игроку не повезет, за скин придется заплатить максимальную сумму в 2400 юнитов - столько же, сколько стоит обычный набор с легендарным скином.

Игроки активно выражают недовольство в соцсетях и на форумах. Другие отмечают, что шансы были указаны недостаточно прозрачно, из-за чего многие ошибочно полагали, что вероятность получить скин составляет 1 к 6.

Пока неясно, станет ли такая система распространенной в Marvel Rivals. Аналитики предполагают, что издатель прощупывает почву: если событие принесет значительную прибыль, механика может вернуться в будущем. На данный момент NetEase не прокомментировала ситуацию.