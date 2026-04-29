В Marvel Rivals появится PvP-режим "Путь к Судному дню: Мстители"

Студия NetEase Games представила новый PvP-режим для Marvel Rivals под названием «Путь к Судному дню: Мстители». Обновление вдохновлено событиями фильма «Мстители» 2012 года и позволит игрокам принять участие в знаменитой битве за Нью-Йорк.

В режиме можно будет сыграть за классический состав команды: Железного человека, Капитана Америку, Чёрную вдову, Соколиного глаза, Тора и Халка. Их главным противником станет Локи, бог обмана, выступающий антагонистом события.

Ивент стартует 30 апреля и будет доступен на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Игрокам предложат воссоздать одно из самых известных сражений киновселенной Marvel уже в формате командного PvP.