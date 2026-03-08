В Marvel Rivals появится система компенсации за испорченные матчи

Разработчики Marvel Rivals из NetEase объявили о запуске новой системы, которая должна защитить игроков от намеренного саботажа матчей. Речь идёт о так называемом «Victim Compensation Protocol» — механике, позволяющей вернуть потерянные рейтинговые очки, если поражение произошло из-за недобросовестных союзников.

Поводом для изменений стала недавняя ситуация с сайтами, которые платили игрокам за намеренный проигрыш матчей. Такие «задания» распространялись среди пользователей нескольких популярных соревновательных игр, но особенно заметно проблема проявилась в Marvel Rivals. После вмешательства разработчиков один из подобных сервисов прекратил выдавать задания на саботаж.

В ответ на ситуацию NetEase решила усилить систему борьбы с подобным поведением. В игре внедрят новую серверную систему обнаружения нарушений, которая будет сочетать автоматический анализ данных и ручную проверку подозрительных матчей.

Если система подтвердит, что поражение произошло из-за намеренного саботажа со стороны союзника, пострадавшие игроки получат компенсацию. Потерянные рейтинговые очки будут автоматически возвращены, а уведомление о компенсации придёт через внутриигровую почту.

Разработчики также подчеркнули, что продолжат жёстко наказывать нарушителей. Игрокам, которые сознательно портят матчи ради выгоды, могут грозить серьёзные санкции вплоть до постоянной блокировки аккаунта.

В NetEase призвали игроков продолжать сообщать о подозрительном поведении, чтобы сохранить честную соревновательную среду в Marvel Rivals.