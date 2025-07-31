В Marvel Rivals с сезоном 3.5 добавят Блэйда, новые возможности по поимке токсичных игроков и многое другое

Компания NetEase, разработчик Marvel Rivals, подробно рассказала об изменениях, которые появятся в обновлении Season 3.5, продемонстрировав новейшее дополнение к списку персонажей — Блэйда, изменения в командах персонажей, новую карту, новый игровой режим, новые функции, помогающие ловить и наказывать токсичных игроков, и многое другое.

Большинство новых функций, таких как новый мониторинг голосового чата в матчах от Blade и NetEase, а также проверка пропущенных слов, появятся вместе с обновлением 8 августа 2025 года. Новый игровой режим Resource Rumble и новая карта, которую он представляет, Throne of Knull, появятся только в более позднем обновлении 22 августа 2025 года.

Что касается изменений в составе команд, два персонажа будут полностью удалены из игры: «Возрождение Стражей» и «Атлас Бонд». Локи — единственный персонаж, которого уберут из состава команд, поскольку «Возрождение Рагнарёка» теперь будет командой Хелы и Тора. Вводятся две новые команды: «Дуальность» (Duality Dance) с Адамом Уорлоком и Луна Сноу и «Вибрант Виталити» (Vibrant Vitality) с Мантисом и Грутом/Локи.

Железный Кулак присоединится к команде «Леденящий Штурм», а Звёздный Лорд — к команде «Ракетная Сеть». Блэйд, как новичок в команде, присоединится к команде «Лунная Сила» вместе с Лунным Рыцарем и Плащом и Кинжалом.

Помимо более тщательного мониторинга голосового чата и настраиваемого фильтра для текстового чата, отфильтровывающего невнятные слова, студия также вводит более строгие наказания для игроков, покидающих соревновательные матчи. Игроки, которые досрочно покидают соревновательные матчи, получат более длительные баны и большее количество вычитаемых очков, в то время как игроки, которым придётся играть с гандикапом из-за ухода их бывшего товарища по команде, получат компенсацию очков после окончания матча.

Если вас выгнали из матча не по вашей вине, например, из-за потери соединения или сбоя системы, NetEase обещает быстрее рассматривать ошибочные баны и апелляции, чтобы игроки не были несправедливо отстранены.

Marvel Rivals стала одной из самых популярных игр в конце года, и хотя её активная база игроков в Steam сократилась по сравнению с январскими максимумами, в неё по-прежнему играют десятки тысяч игроков ежедневно. Поскольку NetEase продолжает обновлять и дополнять игру, будет интересно посмотреть, сможет ли она повторить или даже превзойти показатели запуска с будущими изменениями и обновлениями.

В конце концов, успешный запуск бесплатной игры-сервиса — это здорово, но признаком успешной игры-сервиса является ее способность превзойти показатели запуска с новым обновлением, чего Marvel Rivals пока не удалось.