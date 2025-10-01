В Marvel Rivals скоро появится Сорвиголова, кросс-платформенный прогресс и хэллоуинские скины для персонажей

Компания NetEase Games анонсировала крупное обновление 4.5 для геройского шутера Marvel Rivals, главным нововведением которого станет прибытие Мэтта Мердока, также известного как Сорвиголова.

Как подтвердил продюсер игры Гуанъюнь Чэнь, Сорвиголова будет принадлежать к классу "Дуэлянт" и использует в бою свои фирменные боевые палки и радарное чутье. Его игровая механика будет сосредоточена на том, чтобы выбирать приоритетную цель и быстро сближаться с ней благодаря своей ловкости. Ультимативная способность героя будет так или иначе связана с высвобождением "Внутреннего Зверя", однако точные детали геймплея пока держатся в секрете.



Обновление выйдет 10 октября и помимо нового героя принесет и другие нововведения: кросс-платформенный прогресс, изменения в командных способностях, потенциальное появление лутбоксов и хеллоуинские скины.

А 3 октября в магазине станет доступен для покупки легендарный скин для Эммы Фрост под названием "Протокол Адского Пламени". Геймплейный трейлер нового скина уже утек в сеть: