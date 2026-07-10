В Marvel Rivals стартовал 9-й сезон: Джубили присоединилась к ростеру, а игра получила крупное обновление

В Marvel Rivals стартовал девятый сезон поддержки под названием «Тайна Фив» (The Mystery of Thebes). Обновление добавило нового героя, масштабную переработку командных механик и новую сюжетную линию вокруг загадочной гибели Апокалипсиса.

Главным пополнением ростера стала Джубили из «Людей Икс». Мутантка использует взрывную энергию для атак и поддержки союзников, а её способности позволяют создавать хаос на поле боя с помощью ярких энергетических вспышек.

Разработчики также полностью обновили систему Team-Up. Командные способности получили новые эффекты, усиленные версии и дополнительные взаимодействия между героями. Вместе с этим персонажи обзавелись новыми репликами и динамическими диалогами во время совместных атак.

Чёрная вдова получила масштабную переработку: Наташе изменили баланс урона, улучшили мобильность и обновили её ультимативную способность, сделав игровой стиль более быстрым и агрессивным.

Сюжет сезона посвящён загадочному убийству Апокалипсиса. После его гибели герои отправляются в Фивы, где сталкиваются с новой серией преступлений. Игрокам предстоит расследовать дело, раскрыть личность убийцы и получить награды за участие в событии «Смерть Апокалипсиса».

Кроме того, девятый сезон добавил новый боевой пропуск с костюмами, события «Воскрешение Всадников», обновлённые рейтинговые награды и будущий контент — карту Фивы и режим «Эра Альтрона».

Обновление уже доступно в Marvel Rivals на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.