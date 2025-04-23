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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 337 оценок

В Marvel Rivals стартует безумный временный режим с гигантскими головами

butcher69 butcher69

В Marvel Rivals стартует безумный временный режим Giant-Size Brain Blast, в котором головы всех героев становятся огромными! Разработчики из NetEase вдохновились духом старых чит-кодов и решили добавить веселья — заодно сделав хедшоты заметно проще.

Ивент пройдёт в два этапа: с 25 по 28 апреля и с 2 по 5 мая. За участие в 10 матчах игроки получат эксклюзивную эмоцию Brain Blast, которую можно использовать и вне события.

А самые меткие геймеры смогут заработать уникальные титулы: за попадание в топ-500, топ-100 и топ-10 на каждом герое.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
otmorozzzov

мертвел райвлс превращается в фортнайт, скоро кроме тверкающего венома и больших голов будет совсем абсолютно рандомная дич