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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 349 оценок

В Marvel Rivals вернут боевой пропуск 0 сезона для события Galacta's Gift

Simple Jack Simple Jack

NetEase отметит годовщину супергеройского PvP-шутера Marvel Rivals с момента первого закрытого альфа-теста, временным возвращением боевого пропуска 0 сезона Doom’s Rise. Праздничное событие Galacta’s Gift пройдет 15 по 29 мая 2025 года. Все награды, включая эксклюзивные скины, будут доступны в платной версии Luxury Battle Pass.

Во время события Galacta’s Gift геймеры смогут получить бесплатные косметические предметы, такие как именные таблички, спреи и монету для дебютного костюма одного из 33 героев 0 сезона, просто за участие в матчах. Однако скины для Мантис, Черной Пантеры, и другие предметы, недоступны в бесплатной версии.

Второй сезон Marvel Rivals стартовал в апреле 2025 года. В игру добавили пляжные скины, Эмму Фрост, карту Hellfire Gala: Krakoa и многое другое. Шутер доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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