В NetEase польщены сравнениями Marvel Rivals с Overwatch, но обещают совершенно иной игровой опыт

Разработчики из NetEase решили прокомментировать частые сравнения Marvel Rivals с Overwatch. И правда, с самого анонса игроки то и дело проводят параллели — уж больно похожи дизайн уровней, способности героев и даже цветовая палитра.

В NetEase, впрочем, ничуть не расстроились из-за таких сравнений. Более того, разработчики признались, что считают их большой честью для себя. При этом они спешат заверить — никакого намеренного копирования нет, все совпадения оказались чисто случайными.

Авторы Marvel Rivals особенно подчеркнули, чем их игра будет отличаться от Overwatch. По их словам, геймплей получится куда более динамичным, а новичкам будет проще освоиться. Кроме того, разработчики сделали серьёзную ставку на применение способностей и, разумеется, на супергеройскую составляющую.

А вот поиграть в Marvel Rivals можно будет уже совсем скоро — релиз назначен на 6 декабря. Игра выйдет на ПК и консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X.