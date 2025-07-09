В сеть слили геймплей за Блэйда в Marvel Rivals

Долгожданного героя показали в действии задолго до его появления в игре
В сеть слили ролик со способностями одного из самых ожидаемых героев условно-бесплатного шутера Marvel Rivals. Речь о Блэйде — легендарном охотнике на вампиров, обладающем сверхчеловеческими умениями.
На кадрах запечатлели, как боец умело орудует мечом, а также использует пистолет. Автор утечки осторожно заявил, что некоторые аспекты геймплея в финальной версии могут быть изменены — судя по всему, ролик записан в тестовой сборке.
Блэйда должны добавить в Marvel Rivals в рамках третьего сезона — The Abyss Awakens. Он стартует уже 11 июля. При этом герой не будет доступен сразу. Сначала выйдет другой персонаж, мутантка Джин Грей, наделенная космической сущностью — Фениксом.
В сети считают, что культовый охотник появится в августе.
Тфу ты, думал от Аркейн гемплей слили, которые игру про Блейда делают.
А почему у него 2 меча?
Выглядит хайпово, хорошо хоть он не в трусах
Обождите - будут вам и пляжные наряды!))
сникерс главное чтоб был четко виден