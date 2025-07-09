ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 387 оценок

В сеть слили геймплей за Блэйда в Marvel Rivals

Solstice Solstice

Долгожданного героя показали в действии задолго до его появления в игре

В сеть слили ролик со способностями одного из самых ожидаемых героев условно-бесплатного шутера Marvel Rivals. Речь о Блэйде — легендарном охотнике на вампиров, обладающем сверхчеловеческими умениями.

На кадрах запечатлели, как боец умело орудует мечом, а также использует пистолет. Автор утечки осторожно заявил, что некоторые аспекты геймплея в финальной версии могут быть изменены — судя по всему, ролик записан в тестовой сборке.

Блэйда должны добавить в Marvel Rivals в рамках третьего сезона — The Abyss Awakens. Он стартует уже 11 июля. При этом герой не будет доступен сразу. Сначала выйдет другой персонаж, мутантка Джин Грей, наделенная космической сущностью — Фениксом.

В сети считают, что культовый охотник появится в августе.

Источник  
16
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
AndruhaGruz
3
6363

Тфу ты, думал от Аркейн гемплей слили, которые игру про Блейда делают.

2
Гамер132

А почему у него 2 меча?

1
Real Slim Shady

Выглядит хайпово, хорошо хоть он не в трусах

kedmaker

Обождите - будут вам и пляжные наряды!))

Real Slim Shady kedmaker

сникерс главное чтоб был четко виден