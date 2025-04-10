В сети разгорелся спор о дизайне персонажей в Marvel Rivals: пользователи обсуждают сексуализацию героев

В социальных сетях, в частности в X, активно обсуждают дизайн персонажей командного шутера Marvel Rivals. Поводом для дискуссии стали заявления одного из пользователей о предполагаемой неравномерной сексуализации мужских и женских героев игры.

Пользователь под ником "io" (@ionicbonds1) выразил мнение, что женские персонажи игры, такие как Malice (облик Невидимой Леди), представлены в чрезмерно откровенных нарядах, в то время как мужские персонажи лишены подобного уровня "сексуализации". В качестве иллюстрации своей точки зрения он опубликовал отредактированное изображение Железного Кулака (Iron Fist) в откровенном костюме, похожем на плавки, заявив, что в игре нет мужских персонажей в "стрингах" или аналогичной одежде, подчеркивающей мужские сексуальные характеристики. Он также сослался на давнюю интернет-инициативу "Hawkeye Initiative", где художники перерисовывали женских персонажей в откровенных позах, заменяя их на Соколиного Глаза в тех же позах, чтобы показать абсурдность некоторых изображений.

В ответ на это другие участники дискуссии, включая пользователя "KOHEIYA ART" (@KOHEIYA2), указали на существующие в игре или анонсированные облики для мужских персонажей, которые можно считать достаточно открытыми. В качестве примеров приводились скины Нэмора (Namor) и Чёрной Пантеры (Black Panther), где герои изображены с обнаженным торсом и в плавках или коротких шортах. Подобные скины были доступны с самого старта игры или ранних сезонов. Некоторые комментаторы также отметили, что восприятие "сексуальности" и привлекательности может различаться у разных людей, и что многие положительно отзываются об откровенных обликах мужских персонажей.