В сети разгорелся спор о дизайне персонажей в Marvel Rivals: пользователи обсуждают сексуализацию героев

В социальных сетях, в частности в X, активно обсуждают дизайн персонажей командного шутера Marvel Rivals. Поводом для дискуссии стали заявления одного из пользователей о предполагаемой неравномерной сексуализации мужских и женских героев игры.
Пользователь под ником "io" (@ionicbonds1) выразил мнение, что женские персонажи игры, такие как Malice (облик Невидимой Леди), представлены в чрезмерно откровенных нарядах, в то время как мужские персонажи лишены подобного уровня "сексуализации". В качестве иллюстрации своей точки зрения он опубликовал отредактированное изображение Железного Кулака (Iron Fist) в откровенном костюме, похожем на плавки, заявив, что в игре нет мужских персонажей в "стрингах" или аналогичной одежде, подчеркивающей мужские сексуальные характеристики. Он также сослался на давнюю интернет-инициативу "Hawkeye Initiative", где художники перерисовывали женских персонажей в откровенных позах, заменяя их на Соколиного Глаза в тех же позах, чтобы показать абсурдность некоторых изображений.
В ответ на это другие участники дискуссии, включая пользователя "KOHEIYA ART" (@KOHEIYA2), указали на существующие в игре или анонсированные облики для мужских персонажей, которые можно считать достаточно открытыми. В качестве примеров приводились скины Нэмора (Namor) и Чёрной Пантеры (Black Panther), где герои изображены с обнаженным торсом и в плавках или коротких шортах. Подобные скины были доступны с самого старта игры или ранних сезонов. Некоторые комментаторы также отметили, что восприятие "сексуальности" и привлекательности может различаться у разных людей, и что многие положительно отзываются об откровенных обликах мужских персонажей.
дрочим или нет, не понял?
Передёргиваем 😂
достаточно сказать, что эти образы из комиксов взяты и дать пинка лгбтшнику
ну это жесть конечно, вот еще что то подобное
Что-то чушь какую-то он несёт. Во первых - авторы делают то, что им кажется уместным в рамках ИХ ТВОРЕНИЯ. Во вторых - вкусовщина. Если мне что-то нравится/не нравится, это совсем не должно являться правилом, которое необходимо почему-то соблюдать окружающим.
А это вообще абсурд:
Если меня устраивает полуголая тёлка, то с какого хрена вдруг меня ДОЛЖЕН устраивать полуголый мужик? Мне девчата нравятся, а парней в сексуальном плане я не рассматриваю. В играх с выбором персонажа, я предпочту играть за того с кем себя ассоциирую и это уж точно не будет БДСМ-педик в ремешках:)
Какой то любитель мужиков с тобой не согласен.
Женщины просто не замечают что для них фансервиса предостаточно, им уже и тучу "ролей" в проектах навыписывали, и мужиков пораздевали. А они всё не довольны
Кто-то в нытере возмущается, что в этой игре мужики через облики не носят стринги? Может он бы подумал, что разработчики гач и не только ориентируются на целевую аудиторию и если бы таких, как он была ощутимая доля они бы наверное и делали все то, что ему хочется?
Пусть нахер идет с такими претензиями.
Ну да, ведь это главная проблема игры, а не баланс и отсутствие каких нибудь новых режимов )
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Или я чего то не понял?
Вот именно везде баб раздевают до трусов, а мужиков зачехляют по самые гланды. Сексуальный расизм по половому признаку!