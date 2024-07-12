Веном против Человека-паука: старые враги сошлись в схватке в новом трейлере Marvel Rivals

NetEase Games продолжает раскрывать карты своего нового шутера Marvel Rivals. Вслед за недавним дебютом Человека-паука студия представила Венома, выпустив геймплейный ролик с участием этого инопланетного симбиота.
В трейлере Веном предстаёт во всей красе, демонстрируя свои уникальные способности и агрессивный стиль игры. Благодаря этому видео зрители могут составить четкое представление о том, как симбиот будет выглядеть и сражаться в динамичных многопользовательских баталиях Marvel Rivals.
Сам проект Marvel Rivals представляет собой условно-бесплатный шутер от третьего лица, где игрокам предстоит управлять разнообразными персонажами вселенной Marvel в командных сражениях. Такой подход позволит фанатам комиксов воплотить давнюю мечту о противостоянии любимых героев и злодеев.
При этом желающим опробовать Marvel Rivals не придётся томиться в ожидании. Уже 23 июля стартует закрытое бета-тестирование, которое охватит сразу несколько платформ: PlayStation 5, Xbox Series S/X и ПК через Steam.
это че овервоч фу ***ть
На самом деле, с кучей допущений, Но сама идея неплохая и наверное даже поиграю немного. Может быть весело будет