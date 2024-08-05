Во время закрытого бета-тестирования Marvel Rivals было забанено почти 200 читеров

Похоже, некоторые игроки слишком рьяно взялись за тестирование Marvel Rivals. В ходе закрытого бета-теста нового командного шутера от NetEase обнаружилась неприятная тенденция — часть участников решила побаловаться читами.
NetEase отреагировала быстро и жестко. Компания заблокировала 190 аккаунтов, уличённых в использовании запрещённых программ. При этом разработчики не стали церемониться и чётко дали понять: читерам в их игре не место.
«Держитесь подальше от читов и взломов», — такой совет дала NetEase всем игрокам. И добавила, что любителей нечестной игры ждут «суровые наказания», вплоть до вечного бана.
Пока неясно, какие ещё меры предпримет NetEase для борьбы с читерами в будущем. Но одно можно сказать точно: компания настроена решительно, и это не может не радовать честных игроков. Теперь остаётся дождаться полноценного запуска Marvel Rivals и увидеть, как NetEase справится с защитой игры от читеров при гораздо большем наплыве игроков.
всего?
Это что за время тестирования даже успевают сделать читы так быстро?
А чего там делать-то? Если в игре ещё нет нормального анти-чита, то и чит сделать дело нескольких десятков минут.
и че мертвый мусор