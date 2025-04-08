Второй сезон Marvel Rivals получит еще один бесплатный скин - Flora Maiden

Согласно информации от датамайнеров, во втором сезоне, который начнется 11 апреля, может появиться бесплатный еще один бесплатный скин для Mantis под названием Flora Maiden. Это отличная новость для всех, кто любит играть в Marvel Rivals и хочет обновить вид любимого персонажа без лишних затрат. Так что готовьтесь, ведь новый сезон обещает быть интересным!

Недавно появились данные о новом ивенте в Marvel Rivals под названием Cerebro Database, который стартует 11 апреля 2025 года. Главная изюминка этого ивента - бесплатный скин Flora Maiden для Mantis. Чтобы получить Flora Maiden, игрокам придется участвовать в ежедневных заданиях в течение месяца. Это означает активную игру и выполнение квестов. Кроме Mantis, в сезоне появятся и другие бесплатные скины для Scarlet Witch, Namor и других героев.