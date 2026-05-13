Вышел трейлер боевого пропуска 8 сезона Marvel Rivals с новыми костюмами и косметикой

В сети появился новый трейлер 8 сезона Marvel Rivals, в котором показали содержимое свежего боевого пропуска под названием Project: Heroic Age.

Разработчики из NetEase Games представили подборку новых косметических предметов, включая 10 уникальных костюмов для персонажей. Судя по ролику, акцент сделали на яркие и стилизованные образы, которые заметно меняют внешний вид героев.

Боевой пропуск станет доступен уже 15 мая. Он выйдет одновременно на всех основных платформах, включая PlayStation, Xbox и ПК.

Как и в предыдущих сезонах, игрокам предстоит открывать награды по мере прогресса, выполняя задания и участвуя в матчах.