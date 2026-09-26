Зарубежные контент-мейкеры Marvel Rivals призывают к бойкоту игры из-за "расизма" и требуют нанять консультантов

Marvel Rivals столкнулась с новой волной критики. Многие зарубежные создатели контента призывают к бойкоту игры, ссылаясь на "расизм" и неэффективную модерацию. Часть игроков требует, чтобы NetEase наняла внешних консультантов.

Поводом стал случай со стримером Silky, который подвергся расовому оскорблению в голосовом чате во время матча. Когда он попытался пожаловаться, то обнаружил, что отдельная категория для жалоб на разжигание ненависти была удалена. Теперь игрокам доступны только общие варианты - токсичный контент или неподобающие выражения. Этот инцидент стал катализатором протеста.

Масла в огонь подлило также продолжающееся неравное внимание к скинам для темнокожих персонажей. Например, Шторм и Блейд получают заметно меньше косметики, чем другие герои. В социальных сетях звучат призывы для разработчиков нанять внешних консультантов. Масштаб возможного бойкота пока не известен.