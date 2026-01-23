Женская команда выкинула парня с турнира по Marvel Rivals - в итоге он стал знаменит и его поддержали даже разработчики

В сообществе Marvel Rivals произошел громкий инцидент на турнире Deadpool Creator Cup с призовым фондом $40000. Стример Kingsman265 попал в женскую команду к популярным стримершам (zazzastack, Cece, Luciyasa и другие). Парень серьезно относился к турниру - он хотел выиграть приз, чтобы оплатить учебу. Во время подготовки он несколько раз попросил тиммейта zazzastack, игравшую на Вдове, сменить героя для повышения шансов на победу. Это вызвало недовольство: девушки посчитали его слишком токсичным. Капитан команды Cece назвала его "неудачником", и в итоге Kingsman265 был исключен из команды прямо перед стартом турнира.
После исключения Kingsman265 рассказал о случившемся на своем стриме. Видео быстро стало вирусным. Драма набрала сотни тысяч просмотров и стример получил небывалую поддержку: статус партнера Twitch, огромное количество подписчиков и донатов - сумма превысила упущенный призовой фонд. Поддержку стримеру оказали даже разработчики Marvel Rivals: они подарили ему внутриигровые кредиты на полный комплект скинов для его мейна, Мэджик.
Что касается стримерш, то на них обрушилась волна хейта, тысячи негативных комментариев и потеря подписчиков. Команда после исключения стримера выступила крайне слабо, что только усилило критику. Наиболее серьезные последствия понесла капитан команды Cece - бренды InfinityMice и Solaris GG разорвали с ней контракты. Стримерши пытались оправдываться, но многие посчитали их неискренними. В то время как Kingsman265 наслаждается триумфом и резко выросшей популярностью, его бывшие тиммейты столкнулись с одной из самых мощных и беспощадных волн хейта в истории Marvel Rivals.
Я эту тему глянул от нечего делать на юутбе. Суть в том, что он взял топ-1 в рейтинге, не знаю, в мире или в конкретном регионе, а эта его тиммейт была с 200 пинга на герое снайпере со счётом 0-5-0, на рейтинге гораздо ниже, ещё и на который как говорят её закэррили (все мы знаем как стримеров кэррят на высокие ранги более опытные игроки) он кстати 18-2-х шёл (не помню ассисты), и он попросил её сменить героя, попросил нормально, а они давай его чехвостить, говорить, чтобы он заткнулся, что он вайбы команды ломает, хотя он просто вежливо попросил. А потом уже начали показывать подробнее, что они сразу ему сказали мол чел, она будет на вдове играть потому что она хочет, и твои слова ей не указ. Да и в целом они к нему как к калу относились, хотя чел, опять же, брал топ-1 и ему куда виднее. Да и в целом он потом говорил мол давай возьмём 3 саппорта, все будут это делать, бабы его послали, сказали, что это бред, никто не хочет на саппах играть, ну и конечно он оказался прав, все играли с 3мя саппами, и так в целом было всё время, он что-то говорит, его шлют, а потом они в крысу его кикнули. А одна ещё и поржала с того, как он сгорел, что у него колледж на 6-7 лет, и он мог заплатить с призовых за него, это был так сказать шанс. Вот такие дела.