Женская команда выкинула парня с турнира по Marvel Rivals - в итоге он стал знаменит и его поддержали даже разработчики

В сообществе Marvel Rivals произошел громкий инцидент на турнире Deadpool Creator Cup с призовым фондом $40000. Стример Kingsman265 попал в женскую команду к популярным стримершам (zazzastack, Cece, Luciyasa и другие). Парень серьезно относился к турниру - он хотел выиграть приз, чтобы оплатить учебу. Во время подготовки он несколько раз попросил тиммейта zazzastack, игравшую на Вдове, сменить героя для повышения шансов на победу. Это вызвало недовольство: девушки посчитали его слишком токсичным. Капитан команды Cece назвала его "неудачником", и в итоге Kingsman265 был исключен из команды прямо перед стартом турнира.

После исключения Kingsman265 рассказал о случившемся на своем стриме. Видео быстро стало вирусным. Драма набрала сотни тысяч просмотров и стример получил небывалую поддержку: статус партнера Twitch, огромное количество подписчиков и донатов - сумма превысила упущенный призовой фонд. Поддержку стримеру оказали даже разработчики Marvel Rivals: они подарили ему внутриигровые кредиты на полный комплект скинов для его мейна, Мэджик.

Что касается стримерш, то на них обрушилась волна хейта, тысячи негативных комментариев и потеря подписчиков. Команда после исключения стримера выступила крайне слабо, что только усилило критику. Наиболее серьезные последствия понесла капитан команды Cece - бренды InfinityMice и Solaris GG разорвали с ней контракты. Стримерши пытались оправдываться, но многие посчитали их неискренними. В то время как Kingsman265 наслаждается триумфом и резко выросшей популярностью, его бывшие тиммейты столкнулись с одной из самых мощных и беспощадных волн хейта в истории Marvel Rivals.

Комментарии:  29
Johnny Rotten

Туда этих фемок.

ZAUSA
Туда этих фемок.

В турнир по Marvel Rival?

-zotik-

но с другой стороны, кто он такой что бы кому то указывать на ком играть? капитан команды? прищёл левый челик и говорит как о нхочет что бы было.

SaDaR

Если пик героев идиотский, почему бы не предложить сменить для увеличения шансов на победу?

Eruannon

Ну может лучше знал что вдова была плохим героем в том матче. Это тактика, как например взять немора против паука, железного человека или шторм. А вдов я честно мало вижу в матчах, может на высоких рейтингах они популярнее

-zotik- SaDaR

А почему его пик не идиотский? Тут именно контекст что студень прав, другие нет. Не вокруг его же мир крутится. Вот что смешно)

Сек сел

Типикал вумен момент….

ZAUSA

Гей или, как сейчас говорят, куколд попал каким-то образом в женскую команду, а потом жалуется.

agula98

Ну а что вы хотели от течных писечек, они головой никогда думать не умели

ZAUSA

Писька только у парня, если что.

ZAUSA

Среди баб один гей.

Айн Рэнд

Такого они бы не выкинули. Такие для них воспринимаются, как ещё одна подружка.

ZAUSA Айн Рэнд

А как он попал в эту команду, если не гей?

ratte88
Среди баб один гей.

У тебя на работе такая же ситуация

Great-heartedElio

Уахаха. позитивная новость

SnobbishGhost

Популярные стримерши звучит как что то не из этой вселенной

Orbit0330

Матрица дала сбой😂

Пользователь ВКонтакте

// Семён Дум

kyon23

Я эту тему глянул от нечего делать на юутбе. Суть в том, что он взял топ-1 в рейтинге, не знаю, в мире или в конкретном регионе, а эта его тиммейт была с 200 пинга на герое снайпере со счётом 0-5-0, на рейтинге гораздо ниже, ещё и на который как говорят её закэррили (все мы знаем как стримеров кэррят на высокие ранги более опытные игроки) он кстати 18-2-х шёл (не помню ассисты), и он попросил её сменить героя, попросил нормально, а они давай его чехвостить, говорить, чтобы он заткнулся, что он вайбы команды ломает, хотя он просто вежливо попросил. А потом уже начали показывать подробнее, что они сразу ему сказали мол чел, она будет на вдове играть потому что она хочет, и твои слова ей не указ. Да и в целом они к нему как к калу относились, хотя чел, опять же, брал топ-1 и ему куда виднее. Да и в целом он потом говорил мол давай возьмём 3 саппорта, все будут это делать, бабы его послали, сказали, что это бред, никто не хочет на саппах играть, ну и конечно он оказался прав, все играли с 3мя саппами, и так в целом было всё время, он что-то говорит, его шлют, а потом они в крысу его кикнули. А одна ещё и поржала с того, как он сгорел, что у него колледж на 6-7 лет, и он мог заплатить с призовых за него, это был так сказать шанс. Вот такие дела.

1