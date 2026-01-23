Женская команда выкинула парня с турнира по Marvel Rivals - в итоге он стал знаменит и его поддержали даже разработчики

В сообществе Marvel Rivals произошел громкий инцидент на турнире Deadpool Creator Cup с призовым фондом $40000. Стример Kingsman265 попал в женскую команду к популярным стримершам (zazzastack, Cece, Luciyasa и другие). Парень серьезно относился к турниру - он хотел выиграть приз, чтобы оплатить учебу. Во время подготовки он несколько раз попросил тиммейта zazzastack, игравшую на Вдове, сменить героя для повышения шансов на победу. Это вызвало недовольство: девушки посчитали его слишком токсичным. Капитан команды Cece назвала его "неудачником", и в итоге Kingsman265 был исключен из команды прямо перед стартом турнира.

После исключения Kingsman265 рассказал о случившемся на своем стриме. Видео быстро стало вирусным. Драма набрала сотни тысяч просмотров и стример получил небывалую поддержку: статус партнера Twitch, огромное количество подписчиков и донатов - сумма превысила упущенный призовой фонд. Поддержку стримеру оказали даже разработчики Marvel Rivals: они подарили ему внутриигровые кредиты на полный комплект скинов для его мейна, Мэджик.

Что касается стримерш, то на них обрушилась волна хейта, тысячи негативных комментариев и потеря подписчиков. Команда после исключения стримера выступила крайне слабо, что только усилило критику. Наиболее серьезные последствия понесла капитан команды Cece - бренды InfinityMice и Solaris GG разорвали с ней контракты. Стримерши пытались оправдываться, но многие посчитали их неискренними. В то время как Kingsman265 наслаждается триумфом и резко выросшей популярностью, его бывшие тиммейты столкнулись с одной из самых мощных и беспощадных волн хейта в истории Marvel Rivals.