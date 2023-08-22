Дэдпул, Призрачный гонщик и другие герои в анимационном трейлере Marvel Snap в честь полноценного запуска на ПК ©

Бесплатная коллекционная карточная игра Marvel Snap от разработчиков из студии Second Dinner вышла еще в 2022 году на мобильных платформах и Steam, однако долгое время проект не имел полноценной поддержки на ПК. В рамках Gamescom 2023 геймдизайнер проекта Бен Броуд анонсировал перевыпуск Marvel Snap на ПК и показал стильный анимационный трейлер.

В представленном ролике показали схватку Призрачного гонщика с Дэдпулом, к которым позднее присоединились другие известные герои Marvel. Вместе с трейлером Marvel Snap официально запустилась на ПК. Игроков в Steam ждет новый интерфейс и улучшенные визуальные эффекты.

Чтобы отпраздновать выход Marvel Snap на ПК, разработчики бесплатно дарят каждому, кто войдет в игре через Steam, уникальный скин для карты Динозавра.

Marvel Snap также доступна для игры на iOS и Android.