Marvel Snap стал недоступен в США из-за запрета правительства на TikTok

Marvel Snap, конкурентная цифровая коллекционная карточная игра от разработчика Second Dinner, в настоящее время недоступна для игры в Соединенных Штатах. Это связано с запретом правительством США китайского приложения социальной сети TikTok, поскольку компания, разработавшая приложение, также владеет издателем Marvel Snap Nuverse.

Внезапное закрытие популярной карточной игры без предупреждения со стороны разработчика озадачило игроков из США.

Вечером 18 января TikTok официально прекратил работу в США из-за принятия закона о запрете приложения социальной сети. В результате этого запрета доступность приложений ByteDance, компании, которая разработала TikTok, в магазинах мобильных приложений была ограничена. К сожалению, это касается и Marvel Snap.

Игроки в США, пытающиеся войти в игру, видят сообщение, очень похожее на то, что видят пользователи TikTok:

«Извините, Marvel Snap сейчас недоступен. В США принят закон, запрещающий Marvel Snap. К сожалению, это означает, что вы пока не можете использовать Marvel Snap. Будьте уверены, мы работаем над восстановлением нашего сервиса в США. Пожалуйста, оставайтесь с нами!»

Игроки, которые пытаются войти в систему с мобильного телефона или ПК, либо видят указанное выше сообщение, либо не могут войти в систему полностью. Веб-сайт игры также недоступен для доступа в США.

Игра не отображается в результатах поиска в магазине Google Play, а в уведомлении говорится, что загрузка приложений ByteDance «приостановлена из-за текущих юридических требований США».

Разработчик Marvel Snap Second Dinner заявил, что и он, и издатель ByteDance были удивлены запретом TikTok, затронувшим их игру. «Marvel Snap никуда не денется, — написал разработчик на X, — мы активно работаем над тем, чтобы выпустить игру как можно скорее, и сообщим вам, как только у нас будет больше информации».