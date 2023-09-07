Marvel Snap стала самой кассовой цифровой ККИ года, обойдя Yu-Gi-Oh! и Hearthstone ©

Коллекционная карточная онлайн-игра Marvel Snap с участием любимых фанатами супергероев достигла отметки в 100 млн. долларов США, став самой кассовой цифровой карточной игрой года и обогнав две Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering Arena и Hearthstone.

Marvel Snap - это коллекционная карточная игра для мобильных устройств и ПК, позволяющая игрокам собирать колоду из 12 карт, каждая из которых представляет злодея или супергероя Marvel, обладающего уникальными способностями, и соревноваться с другими игроками в коротких трехминутных поединках.

По данным Game World, с момента выхода игры в октябре ее загрузили 22 млн. раз. В том числе 7,4 млн. установок в первый месяц.

С тех пор она заработала 100,89 млн. долл. и значительно опережает по доходам своих крупнейших конкурентов: Yu-Gi-Oh! Master Duel и Yu-Gi-Oh! Duel Links, заработавших в совокупности 55,2 млн. долларов, Magic: The Gathering Arena - 19,6 млн. долларов и Hearthstone - 18,6 млн. долларов.

По данным AppMagic, крупнейшим рынком сбыта Marvel Snap являются Соединенные Штаты, за которыми следуют Южная Корея, Япония, Франция и Канада.