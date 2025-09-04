Arc System Works привезёт Marvel Tokon: Fighting Souls и другие проекты на Tokyo Game Show 2025

До старта Tokyo Game Show 2025 остаются считаные недели, и Arc System Works уже раскрыла свою игровую линейку. Студия, прославившаяся мастерством в жанре файтингов, представит на выставке как уже вышедшие хиты, так и ожидаемые новинки. Главным событием для поклонников станет возможность впервые оценить Marvel Tokon: Fighting Souls — свежий файтинг по вселенной Marvel, бета-тест которого стартует на PS5 в ближайшее время.

Список игр, которые покажет Arc System Works, выглядит внушительно: Absolum (PS5, PS4, Switch, PC), Dear me, I was... (Switch 2), Double Dragon Revive (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC), Guilty Gear: Strive (включая версию для Switch), а также Marvel Tokon: Fighting Souls (PS5, PC).

Кроме демонстрации проектов, издатель проведёт серию живых шоу прямо со стендов выставки. Их будут транслировать на YouTube и Twitch, а полную программу мероприятий обещают опубликовать в ближайшие дни.

Напомним, Tokyo Game Show 2025 пройдёт с 25 по 28 сентября в Makuhari Messe, Чиба, Япония. Помимо Arc System Works, свои проекты представят Capcom, Square Enix, Annapurna Interactive и другие крупные компании.