Авторы Guilty Gear показали стильный файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls с любимыми героями и злодеями из комиксов

Во время финального аккорда сегодняшней State of Play состоялся эффектный анонс — студия Arc System Works, в сотрудничестве с Marvel Games и PlayStation Studios, представила новый файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls. Игра выполнена в фирменной аниме-эстетике ArcSys, но с ярко выраженным марвеловским характером: на арене сражаются как знакомые герои вроде Человека-паука, Капитана Америки, Старлорда, Мисс Марвел, так и их неожиданные альтернативные версии — например, Железный человек в самурайском доспехе.

Главная особенность проекта — схема сражений 4 на 4, где игрок может выбрать одного активного бойца и до трёх напарников, выступающих в роли поддержки или доступных для тега. Система пока не раскрыта полностью, но разработчики обещают гибкость и разнообразие стратегий. Присущие Arc System Works мощные визуальные эффекты уже на месте — суперприёмы буквально захватывают весь экран.

Авторы подчеркивают, что вдохновлялись «священной» историей файтингов от Marvel, включая Marvel vs. Capcom, но стремились создать самобытную японскую интерпретацию вселенной. Девиз проекта — «Из Японии — в мир», и это чувствуется как в визуальной подаче, так и в эмоциональном подходе к персонажам.

От коротких ударов до кинематографических ультимативных навыков — каждый персонаж обладает индивидуальным набором обычных, специальных и уникальных атак, вдохновленных их способностями и силами в мифологии Marvel. Arc приложила все усилия, чтобы стиль игрового процесса, движения и ощущения от этих легендарных персонажей были свежими, новыми и полностью уникальными

Разработка ещё продолжается, и команда обещает постепенно раскрывать новых бойцов. А пока ясно одно: Marvel Tokon — это попытка вернуть комиксных героев в пантеон великих файтингов, сделанная с уважением к жанру и фирменной дерзостью Arc System Works.

Marvel Tokon: Fighting Souls выйдет в 2026 году на PlayStation 5 и ПК.