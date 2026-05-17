Броня Железного человека в Marvel Tokon оказалась отсылкой к Gundam

После новых показов Marvel Tokon: Fighting Souls фанаты заметили ещё одну необычную деталь — дизайн костюма Железного человека напрямую вдохновлён аниме-франшизой Mobile Suit Gundam.

Разработчики подтвердили это в соцсетях игры, представив новую броню героя под названием Iron Man Armor Mk.782 Sho-Gun. Число 782 оказалось не случайным: если разделить его как 78-2, получится обозначение RX-78-2 Gundam — самого первого и самого узнаваемого меха серии Gundam.

На этом отсылки не заканчиваются. Игроки также заметили характерный V-образный «рог» на шлеме и реакторе Тони Старка — аналогичный элемент давно считается фирменной чертой практически всех Gundam.

Именно японское влияние стало одной из главных особенностей Marvel Tokon: Fighting Souls. В отличие от серии Marvel vs. Capcom, новый файтинг делает большой акцент на стилистике аниме и меха-дизайне.

Кроме Железного человека, в игре уже подтверждены Халк, Пенни Паркер, Шури в роли Чёрной пантеры и несколько персонажей из вселенной X-Men. Также авторы обещают полноценный сюжетный режим продолжительностью около 10 часов с интерактивными битвами и кат-сценами.

Релиз Marvel Tokon: Fighting Souls запланирован на 6 августа 2026 года.