Человек-паук и Призрачный гонщик вступают в бой: в декабре стартует вторая закрытая бета Marvel Tokon: Fighting Souls

На презентации State of Play студия Arc System Works совместно с PlayStation Studios и Marvel Games объявила дату второго закрытого бета-теста MARVEL Tōkon: Fighting Souls — нового файтинга, где сражаются легендарные герои и злодеи вселенной Marvel. Испытание начнётся 5 декабря и продлится трое суток.

Вторая бета принесёт сразу несколько крупных обновлений. К списку бойцов присоединились Человек-паук и Призрачный гонщик, а общее число доступных персонажей выросло до восьми. Игроки смогут собирать собственные команды из четырёх героев и противников, создавая уникальные сочетания способностей. Кроме того, появятся две новые арены — Дикая земля (Savage Land) и Особняк Икс (X-Mansion), каждая со своими динамическими элементами и ловушками.

Разработчики отметили, что игра значительно переработана после первой беты: улучшен баланс, оптимизирована производительность, переработаны визуальные эффекты и интерфейс. MARVEL Tōkon: Fighting Souls продолжает развиваться как совместный проект с сообществом игроков, где обратная связь напрямую влияет на финальный вид будущего релиза.