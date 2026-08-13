Датамайнеры нашли в Marvel Tokon возможных будущих DLC персонажей

После выхода Marvel Tokon: Fighting Souls игроки начали изучать файлы файтинга и обнаружили упоминания пяти героев, которые могут появиться в игре в качестве будущих персонажей.

Среди найденных имен — Доктор Стрэндж, Оса, Гамбит, Существо и Сорвиголова. При этом датамайнеры подчеркивают, что речь идет лишь о возможных прототипах или персонажах, находящихся на ранней стадии разработки. Их планы могут измениться, поэтому воспринимать список как подтвержденный состав DLC пока не стоит.

Интересно, что почти все обнаруженные герои уже доступны в другом файтинге Marvel — Marvel Rivals. Единственным действительно новым для этой игры персонажем из пятерки выглядит Оса, что уже вызвало споры среди поклонников.

При этом Marvel Tokon продолжает делать ставку и на менее очевидных представителей вселенной. В основном составе уже появились Карнаж, Доктор Дум, Зеленый Гоблин и Дэнджер, которая впервые получила полноценную игровую роль в файтинге.

Официально следующим бойцом станет Феникс Циклоп. Его представили на Comic-Con, а релиз запланирован на осень 2026 года. Каких персонажей он приведет с собой в команду, пока не раскрывается.