Доктор Дум в Marvel Tokon: Fighting Souls - фазовый удар, прорыв защиты и секреты игры за главного злодея Marvel

Когда разработчик выкладывает все карты на стол за месяц до релиза, это либо самоуверенность, либо уверенность в продукте. В случае с Marvel Tōkon: Fighting Souls — второе. На этот раз команда разобрала по косточкам Доктора Дума.

Фазовый удар и Рывок — вот что делает его кошмаром для противников, которые привыкли стоять в защите. Пробивает любую оборону, заходит с неожиданного угла и заставляет вас постоянно думать на шаг вперёд. «Обнуление щитов» — это не про урон. Это про контроль. Он не даёт вам дышать, пока вы пытаетесь угадать, что он сделает в следующую секунду. А сделать он может многое: подбросить в воздух, чтобы продолжить комбо, или нанести завершающий удар, от которого больно даже Тору.

Лучший совет против Дума? Двигайтесь. Постоянно. Если он касается вас — вы уже проигрываете инициативу.

В списке персонажей он явно будет тем, с кем даже Капитан Америка и Железный Человек проведут неспокойный вечер. А ещё в игре — Дэдпул, Блэйд, Локи и другие. Cамое время посмотреть перед открытым бета-тестом 24–26 июля.

Marvel Tōkon: Fighting Souls выходит 6 августа на PS5 и ПК. А продюсер Такеши Яманака уже заявил, что собирается удерживать планку лучшего игрового опыта целое десятилетие.