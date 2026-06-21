Геймплейный трейлер Marvel Tokon: Fighting Souls раскрывает боевой стиль, воздушные комбо и контратаки Капитана Америки

Разработчики из Arc System Works и издатель Sony Interactive Entertainment выпустили первый из серии обучающих роликов по файтингу Marvel Tōkon: Fighting Souls, посвящённый Капитану Америке. В гайде подробно разбираются приёмы «Стража Свободы», включая воздушные атаки, контрмеры и использование вибраниумового щита.

Боевая система Капитана Америки строится вокруг универсальности и контроля дистанции. Его стиль характеризуется следующими ключевыми особенностями:

«Трюковой щит» (Trick Shield): В отличие от простого броска, этот приём позволяет щиту рикошетировать от стен и поверхностей по вертикали, горизонтали и диагонали.

В отличие от простого броска, этот приём позволяет щиту рикошетировать от стен и поверхностей по вертикали, горизонтали и диагонали. Контроль рикошета: После возвращения щита игрок может повторно ударить по нему, чтобы изменить траекторию и отправить его обратно в противника.

После возвращения щита игрок может повторно ударить по нему, чтобы изменить траекторию и отправить его обратно в противника. «Удар щитом» (Shield Strike): Отдельная атака снарядом, которая идеально подходит для создания комбо, переходящих в другие навыки, например, «Парящая справедливость» (Soaring Justice).

Отдельная атака снарядом, которая идеально подходит для создания комбо, переходящих в другие навыки, например, «Парящая справедливость» (Soaring Justice). Универсальность: Быстрые нажатия лёгких, средних и тяжёлых атак позволяют выполнять мощные комбинации, делая его хорошим выбором для новичков.

Гайд также раскрывает механику возвращения «Tōkon Assemble». Она активируется, когда проигрыш в текущем раунде может привести к поражению в матче. При активации игрок призывает на помощь команду «Боевых Мстителей» (Fighting Avengers), которые наносят противнику массированный урон, а завершается комбинация мощным приёмом Soaring Justice.

Помимо геймплея, у персонажа есть четыре цветовых варианта, а его музыкальная тема называется «Stars and Valor». Сама игра Marvel Tōkon: Fighting Souls выйдет 6 августа 2026 года эксклюзивно на PS5 и ПК. Разработчики обещают стабильные 60 FPS, поддержку нативного 4K и кроссплатформенный мультиплеер. Игру создают на движке Unreal Engine 5, и она будет включать режимы для 64 игроков и одиночную кампанию. В ближайшие недели ожидаются гайды по другим персонажам, включая команду Призрачного Гонщика.