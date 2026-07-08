Игроки требуют от Sony снять региональные ограничения с Marvel Tokon: Fighting Souls

Игроки запустили петицию с требованием к Sony отменить обязательную привязку PlayStation Network для Marvel Tokon: Fighting Souls на ПК. Из-за этого игра окажется недоступна в 132 странах, где сервис PSN официально не работает.

Инициатива появилась на платформе Change.org под хештегом #TokonForAll. Автор петиции отмечает, что региональные ограничения серьезно ударят по аудитории файтинга и сократят его потенциальную базу игроков еще до релиза.

Проблема связана с тем, что Steam-версия Marvel Tokon требует обязательной авторизации через учетную запись PlayStation Network. Аналогичная ситуация ранее произошла с Helldivers 2, когда Sony была вынуждена отказаться от обязательной привязки PSN после массовой критики игроков.

По словам организаторов петиции, ответственность за ограничения лежит исключительно на Sony, а не на разработчиках из Arc System Works. Они опасаются, что отсутствие доступа к игре в более чем 130 странах негативно скажется на популярности проекта и его онлайн-составляющей.

На момент публикации петиция собрала более 2 тысяч подписей, однако для того, чтобы привлечь внимание Sony, авторы рассчитывают на значительно большую поддержку сообщества.

Пока компания никак не комментирует ситуацию вокруг Marvel Tokon: Fighting Souls и требований игроков отменить региональные ограничения.