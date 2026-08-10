Известный стример не выдержал и удалил PC-версию Marvel Tokon в прямом эфире, назвав ее "полным отстоем"

Уикенд запуска Marvel Tokon: Fighting Souls превратился в настоящий кошмар для владельцев PC. Игра настолько переполнена техническими проблемами, что даже известный создатель контента по файтингам Максимилиан Кристиансен (он же Maximilian Dood с 2 миллионами подписчиков на YouTube) не выдержал и удалил игру прямо во время стрима, назвав ее "полным отстоем".

Marvel Tokon вышла на PC и PlayStation 5 6 августа. Владельцы PS5, судя по отзывам, серьезных проблем не испытывают - в отличие от PC-геймеров, которые буквально завалили страницу игры в Steam негативом. Рейтинг стремительно упал до 40% положительных отзывов на всех языках, что дало игре статус "Смешанные".

После удаления PC-версии Maximilian Dood провел отдельный стрим под названием "PS5 версия работает, слава богу". В соцсетях он добавил:

Попробовал Tokon на PS5 против игроков только с этой платформы - чудесное время. Даже при 3 барах и задержке 100+ мс матчи были плавными. Буду держаться подальше от PC-версии, пока все не починят.

Сейчас все глаза прикованы к Arc System Works. Сколько времени потребуется студии, чтобы исправить PC-версию, и вернутся ли разочарованные игроки - остается открытым вопросом. Одно ясно: старт, который должен был стать триумфальным, обернулся технической катастрофой, и фанаты ждут действий.