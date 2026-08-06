Локи запутывает врагов иллюзиями и контратаками в новом руководстве по Marvel Tokon: Fighting Souls

Разработчики Marvel Tokon: Fighting Souls представили подробное руководство по одному из игровых персонажей — Локи. Приёмный брат Тора станет бойцом, который делает ставку на хитрость, контроль пространства и постоянное давление на соперника с помощью своих иллюзий.

В игре Локи использует скипетр, питаемый энергией Тессеракта, позволяющий ему применять различные стихийные атаки, создавать послеобразы и держать противников в состоянии неопределённости. Его способности позволяют как атаковать на расстоянии, так и эффективно вести бой вблизи, где любое неверное движение противника может привести к неожиданной контратаке.

Одной из главных особенностей персонажа станут иллюзорные копии. После создания послеобраза Локи способен исчезнуть и появиться за спиной врага, чтобы нанести мощный ответный удар. Такая механика делает его опасным бойцом для тех, кто привык действовать прямолинейно и без подготовки.

На дальней дистанции Локи может использовать ледяные стены, огненные торнадо и другие снаряды, позволяющие контролировать пространство и мешать соперникам начинать свои комбинации. При грамотном использовании этих приёмов персонаж способен навязать собственный темп боя и постепенно загонять противника в невыгодное положение.

Разработчики отмечают, что Локи особенно эффективен в руках игроков, способных правильно управлять дистанцией и предугадывать действия врага. Вместе с руководством был представлен набор комбинаций, который поможет лучше понять возможности героя и раскрыть его наступательный потенциал.

Marvel Tokon: Fighting Souls станет файтингом, в котором культовые персонажи Marvel получат уникальные боевые стили, а Локи, судя по представленным материалам, займёт роль одного из самых непредсказуемых и тактически сложных бойцов.