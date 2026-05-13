Marvel Tokon делает ставку на комиксный формат, а не на геймплей в сюжетном режиме

Разработчики Marvel Tokon: Fighting Souls раскрыли новые детали сюжетного режима, и они вызвали неоднозначную реакцию у игроков. Несмотря на внушительную продолжительность — около 10 часов — большая часть истории будет представлена не через привычный геймплей, а в формате так называемых motion-комиксов.

Продюсер проекта Такеши Яманака рассказал, что команда из Arc System Works решила отойти от классической структуры сюжетных режимов. Вместо этого игрокам предложат эпизодическую историю, основанную на манге, где отдельные панели анимируются и «оживают» по мере продвижения сюжета. Такой подход оказался более трудоёмким в производстве, но, по словам разработчиков, лучше соответствует духу вселенной Marvel.

История будет разделена на несколько команд и эпизодов, суммарно давая около десяти часов контента. При этом полноценные бои всё же присутствуют, однако они встроены между сценами и играют скорее вспомогательную роль, чем становятся основой повествования.

Создатели подчёркивают, что такой формат выбран не случайно. Он должен сделать игру более доступной для широкой аудитории, особенно для тех, кто не привык к сложным механикам файтингов. Кроме того, ориентация на комиксную подачу напрямую связана с наследием Marvel, где визуальное повествование всегда играло ключевую роль.