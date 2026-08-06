Marvel Tokon: Fighting Souls исправила проблемный ПК-порт перед релизом - разработчики устранили главные жалобы игроков

Marvel Tokon: Fighting Souls могла выйти с серьезными проблемами на ПК, но разработчики успели внести необходимые изменения прямо перед запуском. Команда проекта заявила, что исправила основные недостатки, из-за которых открытая бета-версия игры оказалась практически неиграбельной для части пользователей.

Во время тестирования игроки на Steam столкнулись с сильными просадками производительности, высоким использованием процессора, проблемами со стабильностью и различными ошибками. Многие опасались, что исправить ситуацию до релиза уже не получится, однако разработчики сообщили о масштабных улучшениях.

Главным изменением стало снижение нагрузки на процессор и повышение общей производительности ПК-версии. Также были улучшены предварительная компиляция шейдеров и работа сглаживания, что должно уменьшить количество рывков и повысить стабильность во время матчей.

Помимо оптимизации, команда исправила ряд ошибок и улучшила стабильность игры как на ПК, так и на PlayStation 5. Разработчики также переработали отзывчивость управления — в финальной версии было упрощено выполнение 623 различных команд ввода.

Проблемы открытой беты вызвали серьезные опасения среди игроков, особенно учитывая, что Marvel Tokon: Fighting Souls создается Arc System Works — студией, известной своими качественными файтингами. Теперь остается проверить, насколько эффективно работают обещанные исправления после полноценного запуска.