Marvel Tokon: Fighting Souls откроет двери всем желающим - авторы раскрыли полную программу финального бета-теста

PlayStation и Arc System Works раскрыли подробности открытого бета-тестирования Marvel Tokon: Fighting Souls, которое пройдет на PC (Steam и Epic Games Store) и PS5 с 24 по 27 июля. Тест станет последней возможностью оценить файтинг до официального релиза, намеченного на 6 августа, а его продолжительность составит 72 часа.

Разработчики подтвердили, что регистрация для участия не потребуется. Игрокам достаточно загрузить клиент из магазина своей платформы, причем предварительная загрузка станет доступна за два часа до старта тестирования. Владельцам PS5 также не понадобится подписка PlayStation Plus.

Во время беты пользователи смогут опробовать 15 из 20 персонажей стартового ростера. Главной новинкой станет Блэйд, который впервые появится в числе доступных бойцов. Вместе с ним в тест войдут Капитан Америка, Железный Человек, Чёрная Пантера, Шторм, Магик, Росомаха, Дэнджер, Человек-паук, Мисс Марвел, Звёздный Лорд, Пени Паркер, Призрачный гонщик, Доктор Дум и Магнито.

Для сражений подготовят несколько арен, включая дневной и ночной Нью-Йорк, Ваканду, Дикую Землю и X-Manion. Кроме того, игрокам откроют доступ к случайным и рейтинговым онлайн-матчам, локальному многопользовательскому режиму, открытому лобби на 16 человек, обучению и тренировочному режиму с расширенными настройками.

Особое внимание Arc System Works уделила одиночному контенту. Впервые участники тестирования смогут пройти первые три главы сюжетного режима «Эпизод», посвящённого «Великолепным стражам». История будет подана в формате моушн-комикса, что позволит заранее познакомиться не только с боевой системой, но и с повествовательной частью игры.

Судя по объёму контента, открытая бета станет не просто проверкой сетевой инфраструктуры, а полноценной демонстрацией ключевых возможностей Marvel Tokon: Fighting Souls перед релизом. Это позволит разработчикам собрать отзывы игроков, а поклонникам жанра — оценить практически все основные режимы будущего файтинга 4 на 4.