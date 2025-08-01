Marvel Tokon: Fighting Souls - первый взгляд на механику и правила перед дебютом на EVO 2025

В преддверии выхода демо-версии на крупнейшем турнире EVO 2025, который пройдет с 1 по 3 августа в Лас-Вегасе, разработчики из Arc System Works совместно с Sony представили подробное вступительное видео по Marvel Tokon: Fighting Souls. Этот ролик длится около 12 минут и был представлен игровым директором Кадзуто «Пачи» Секине — в нем он рассказывает о ключевых механиках и основных правилах нового файтинга.

Marvel Tokon: Fighting Souls — это файтинг с уникальным стилистическим подходом: персонажи из вселенной Marvel переработаны в аниме-стиле, а игровой процесс создан так, чтобы быть доступным как для новичков, так и для опытных игроков. В игре каждая команда состоит из четырех героев и злодеев Marvel, обладающих набором обычных, специальных и уникальных атак. При этом управление интуитивно понятно: многие базовые приемы схожи для всех персонажей, и именно умение грамотно использовать уникальные способности героя решает исход поединка.

Главная особенность Marvel Tokon — упор на динамичные и зрелищные бои без необходимости зубрить сложные комбо, что обещает сделать игру более увлекательной и доступной. Демо-версия будет представлена именно на EVO 2025, где фанаты смогут лично оценить механики и геймплей. Полноценный релиз игры запланирован на 2026 год для PS5 и ПК (Steam и Epic Games Store).

Такое видео и презентация — отличный шанс для игроков и поклонников Marvel узнать, чего ждать от новой файтинговой франшизы, которая обещает соединить культовых героев с фирменным качеством и стилем Arc System Works.