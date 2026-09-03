Marvel Tokon: Fighting Souls получила трейлер с восторженными отзывами критиков

Marvel Tokon: Fighting Souls от Arc System Works получила новый трейлер, посвящённый положительным отзывам критиков. Игра сочетает супергеройскую вселенную Marvel с фирменной аниме-стилистикой разработчиков, создавая яркий и динамичный файтинг.

Критики особенно отмечают визуальную составляющую и то, насколько убедительно игра передаёт ощущение сражений между супергероями. Бои поначалу могут показаться непривычными из-за особенностей механики, однако после освоения основных принципов управление становится более понятным и позволяет полностью раскрыть возможности персонажей.

При этом Marvel Tōkon: Fighting Souls не лишена недостатков, однако в целом они не мешают получать удовольствие от происходящего на экране. Новый трейлер как раз собрал наиболее положительные оценки и отзывы, демонстрируя уровень признания игры после выхода.

Marvel Tōkon: Fighting Souls уже доступна на PC и PlayStation 5.