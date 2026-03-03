Marvel Tokon: Fighting Souls получит масштабные правки геймплея - разработчики представили обновлённый трейлер

ARC System Works опубликовала новый геймплейный трейлер Marvel Tokon: Fighting Souls, в котором подробно рассказала об изменениях, внесённых после закрытых тестов и демонстраций на мероприятиях. Судя по ролику, команда внимательно прислушалась к отзывам игроков и существенно переработала ряд механик.

Одно из ключевых улучшений касается системы тегов: переключение персонажей стало быстрее за счёт сокращения кадров анимации. Это делает продолжение комбо более динамичным и отзывчивым.

Серьёзные изменения затронули и механику помощников. Теперь игроки могут отменять атаки для вызова не-Rush ассистов, а сами ассисты разрешено использовать подряд. Более того, наземных помощников теперь можно вызывать даже в воздухе — это расширяет тактические возможности и упрощает контроль пространства.

Разработчики также переработали взаимодействие с ареной. Суперприёмы больше не провоцируют пробитие стены, а после разрушения границы арены персонажи переходят в состояние полного нокдауна. Кроме того, частоту переходов между зонами арены скорректировали для более плавного темпа боя.

Отдельного внимания удостоились Link Attacks (автокомбо): теперь их нельзя активировать при промахе, что должно повысить требовательность к таймингам и точности.

Продюсер проекта Такеши Яманака отметил, что показанные нововведения — лишь часть всех изменений. Игроки смогут лично оценить обновлённую версию 20 марта на ARC World Tour в Сеуле, где будет доступно 11 персонажей, включая Росомаху, Мэджик и Дэнджер.

Релиз Marvel Tokon: Fighting Souls запланирован на 6 августа для PS5 и ПК. Разработчики обещают в ближайшее время раскрыть новые режимы и пополнить ростер дополнительными героями.