MARVEL Tokon: Fighting Souls получит первого DLC-бойца - Феникс Циклоп выйдет уже в ноябре

Sony Interactive Entertainment и Arc System Works объявили дату выхода первого дополнительного персонажа для командного файтинга MARVEL Tokon: Fighting Souls. Феникс Циклоп присоединится к ростеру 2 ноября, а до официального релиза его смогут опробовать посетители EVO France 2026, который пройдёт 9–11 октября.

Изначально Циклоп рассматривался как один из основных кандидатов для состава Unbreakable X-Men. Однако разработчики решили отказаться от привычного образа героя. Поскольку персонаж уже неоднократно появлялся в файтингах Marvel, команда хотела предложить интерпретацию, которая позволила бы заметно изменить его визуальный стиль и механику.

В результате выбор пал на версию Скотт Саммерс, связанную с Phoenix Force. В MARVEL Tokon: Fighting Souls он пытается использовать разрушительную силу Феникса, чтобы спасти мутантов от вымирания, но постепенно сталкивается с опасностью её неконтролируемого влияния. Разработчики намеренно сделали героя моложе, чтобы подчеркнуть контраст между идеалистическим лидером и его огненной трансформацией.

В бою Phoenix Cyclops сочетает дальние атаки Optic Blast с ближними ударами, бросками и стремительными атаками. Использование Optic Blast позволяет накапливать Solar Shards: после получения четырёх зарядов Cyclops переходит в форму Dark Phoenix. Она значительно усиливает персонажа на ограниченное время, однако одновременно начинает расходоваться его здоровье.

Образ Феникса Циклопа станет основным, но разработчики также подготовили костюмы Classic и Legacy для поклонников более традиционного дизайна героя. MARVEL Tokon: Fighting Souls уже доступна на PlayStation 5 и PC.