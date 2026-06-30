Marvel Tokon: Fighting Souls раскрыла полный стартовый ростер - 20 персонажей и 5 команд на релизе

На EVO 2026 разработчики Marvel Tokon: Fighting Souls представили финальный список бойцов, который будет доступен на старте игры в августе 2026 года. Всего в релизный ростер вошли 20 персонажей, разделённых на пять тематических команд по четыре героя.

В состав вошли команды Unbreakable X-Men, Amazing Guardians, Fighting Avengers, Knights of Doom и Samurai Outriders — каждая со своим лидером и уникальным составом персонажей из вселенной Marvel.

Среди героев и злодеев на старте будут: Шторм, Мэджик, Росомаха, Дэнжер, Человек-паук, Мисс Марвел, Звёздный Лорд, Пени Паркер, Капитан Америка, Железный Человек, Халк, Чёрная Пантера, Доктор Дум, Магнето, Зелёный Гоблин, Карнаж, Призрачный Гонщик, Блэйд, Локи и Дэдпул.

Разработчики также представили арены, связанные с каждой командой, включая Особняк Икс, Ваканду, Забвение, ночной Нью-Йорк и Асгард.

Marvel Tokon: Fighting Souls выйдет 6 августа 2026 года.