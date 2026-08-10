Marvel Tokon: Fighting Souls стала одной из самых высокооцененных игр года, несмотря на проблемы в Steam

Новый файтинг от Arc System Works, Marvel Tokon: Fighting Souls, вышедший на прошлой неделе, уже успел заработать восторженные отзывы профильных изданий. Поскольку коды для прессы не распространялись до релиза, рецензии стали появляться только сейчас, и они оказались крайне положительными.

На агрегаторе OpenCritic игра на момент публикации имеет средний балл 89 из 100. Это ставит новинку в один ряд с такими хитами года, как Pokemon Pokopia, Resident Evil Requiem и Big Walk. На данный момент в 2026 году только четыре игры смогли похвастаться более высоким результатом.

Впрочем, аналитики предупреждают, что оценка может измениться: сейчас она основана всего на восьми рецензиях. Для сравнения, у Resident Evil Requiem аналогичный балл сложился на базе 230 обзоров. На Metacritic у Marvel Tokon на данный момент даже нет рейтинга из-за недостатка оценок.

Главная угроза для репутации игры - не геймплей, а технические сложности. В Steam у Marvel Tokon пока что "смешанные" отзывы, и баланс висит на волоске: еще немного - и рейтинг может стать "негативным".

Критики, как правило, не сталкиваются с этими трудностями при написании рецензий, поэтому высокие оценки вполне объяснимы. Если не брать в расчет технические неполадки, то, судя по первым отзывам, Marvel Tokon: Fighting Souls может претендовать на звание одного из лучших файтингов за последние годы. Остается надеяться, что разработчики оперативно исправят проблемы, чтобы отличная игра не утонула в волне негатива от пользователей ПК.