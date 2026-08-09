Marvel Tokon потеряла почти половину игроков в Steam за несколько дней - проблемы с ПК-версией дают о себе знать

Marvel Tokon: Fighting Souls столкнулась с серьёзным падением аудитории в Steam всего через несколько дней после релиза. На фоне многочисленных жалоб на техническое состояние ПК-версии пиковый онлайн игры сократился почти вдвое.
В день выхода Marvel Tokon смогла привлечь почти 25 тысяч одновременных игроков. Однако за последние сутки пиковое значение составило уже около 14 тысяч, а на момент публикации в игре находилось чуть больше 7 тысяч человек.
Особенно показательно, что речь идёт о субботе после релиза — времени, когда новые игры обычно собирают одну из самых больших аудиторий. Вместо роста Marvel Tokon продолжила терять игроков.
Главной причиной называют именно ПК-версию. Игроки жалуются на проблемы с производительностью и другие технические недостатки, из-за которых порт оказался значительно менее качественным, чем версия для PS5. На фоне этого игра получила волну негативных отзывов, несмотря на положительную реакцию на сам файтинг.
Ситуация особенно обидна для разработчиков: Marvel Tokon сама по себе получила немало похвал, однако техническое состояние ПК-порта фактически мешает игре раскрыть свой потенциал.
Будто это единственная причина.
И игра залочена на 30% ни галлерию не посмотреть, ни команды создать все онлайн сцуко
Мда, попытались привлечь множество игроков и обогнать теккен 8, чтобы добится успеха с момента релиза, но к их несчастью всё просрали👎👎👎