Marvel Tokon потеряла почти половину игроков в Steam за несколько дней - проблемы с ПК-версией дают о себе знать

Marvel Tokon: Fighting Souls столкнулась с серьёзным падением аудитории в Steam всего через несколько дней после релиза. На фоне многочисленных жалоб на техническое состояние ПК-версии пиковый онлайн игры сократился почти вдвое.

В день выхода Marvel Tokon смогла привлечь почти 25 тысяч одновременных игроков. Однако за последние сутки пиковое значение составило уже около 14 тысяч, а на момент публикации в игре находилось чуть больше 7 тысяч человек.

Особенно показательно, что речь идёт о субботе после релиза — времени, когда новые игры обычно собирают одну из самых больших аудиторий. Вместо роста Marvel Tokon продолжила терять игроков.

Главной причиной называют именно ПК-версию. Игроки жалуются на проблемы с производительностью и другие технические недостатки, из-за которых порт оказался значительно менее качественным, чем версия для PS5. На фоне этого игра получила волну негативных отзывов, несмотря на положительную реакцию на сам файтинг.

Ситуация особенно обидна для разработчиков: Marvel Tokon сама по себе получила немало похвал, однако техническое состояние ПК-порта фактически мешает игре раскрыть свой потенциал.