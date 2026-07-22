Мэджик раскрыла свои козыри: новый трейлер Marvel Tokon: Fighting Souls показал одного из самых техничных бойцов игры

Arc System Works продолжает знакомить игроков с ростером Marvel Tokon: Fighting Souls. На этот раз разработчики посвятили новый трейлер Ильяне Распутиной, более известной как Мэджик. Один из ключевых персонажей «Людей Икс» делает ставку не только на стремительные атаки Мечом Душ, но и на управление пространством с помощью тёмных порталов, что заметно выделяет её на фоне уже представленных героев.

Главной особенностью Мэджик стала система Тёмных порталов. Игрок может одновременно размещать два портала в разных направлениях, после чего мгновенно перемещаться между ними, запутывая противника и создавая неожиданные комбинации. При этом через порталы проходят не только сама героиня, но и различные атаки — например, снаряды и пламенные столбы могут появляться рядом с врагом, обходя его защиту. Кроме того, отдельные приёмы, включая противовоздушную атаку «Восходящая душа», можно отменять при помощи специальных порталов, расширяя возможности для длинных комбо.

Её ультимативная способность «Тёмное дитя» превращает Мэджик в демоническую форму, усиливая все атаки дополнительным уроном. Продолжительность эффекта зависит от оставшегося запаса шкалы навыков в момент активации. Повторное использование способности запускает мощную атаку «Королева Лимбо». Если же во время действия формы переключиться на другого персонажа, таймер продолжит уменьшаться, но ассисты сохранят усиленные свойства, позволяя всей команде пользоваться преимуществами трансформации.

Судя по демонстрации, Мэджик станет одним из самых мобильных и технически сложных бойцов Marvel Tokon: Fighting Souls. Её арсенал ориентирован на контроль пространства, нестандартные маршруты атак и зрелищные комбинации, что наверняка понравится опытным поклонникам файтингов.

Проверить возможности героини на практике долго ждать не придётся. Уже в ближайшие выходные владельцы PS5 и ПК смогут принять участие в открытом бета-тестировании игры. Полноценный релиз Marvel Tokon: Fighting Souls состоится через 16 дней, после чего станет ясно, сможет ли Мэджик навязать конкуренцию уже показанным фаворитам вроде Звёздный Лорд и Призрачный гонщик.