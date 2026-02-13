Новый трейлер для Marvel Tokon: Fighting Souls представил команду Людей Икс и дату релиза

В ходе сегодняшнего эфира State of Play компания Sony и разработчики Marvel Tōkon: Fighting Souls представили новый геймплейный трейлер под названием «Unbreakable X-Men». Видеоролик подтвердил появление в грядущем файтинге легендарных персонажей из вселенной Людей Икс, которые станут первой полностью раскрытой командой в игре.

Трейлер продемонстрировал в действии Росомаху, Шторм и Опасность. Согласно заявлению разработчиков, мутанты станут первыми, кто ответит на «новую угрозу, нависшую над Землей». Список бойцов этой фракции не ограничится показанной тройкой — в игру заглянут и другие «фавориты фанатов», подробности о которых ожидаются в ближайшее время.

Помимо демонстрации боевых стилей мутантов, студия раскрыла точные сроки выхода проекта. Marvel Tokon: Fighting Souls выйдет уже 6 августа для ПК и PlayStation 5. Проект описывается как динамичный файтинг, объединяющий культовых героев Marvel в противостоянии глобальной угрозе. Судя по кадрам, визуальный стиль и механики боя ориентированы на высокую скорость и командное взаимодействие персонажей, как и прошлых игр студии Arc System Works.