Новый трейлер MARVEL T kon: Fighting Souls показывает Дэдпула, Локи и Блэйда - открытая бета файтинга пройдет в июле

В рамках турнира по файтингам Evo 2026 компании Sony и Arc System Works представили новый зрелищный трейлер амбициозного командного файтинга MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Разработчики пополнили ростер бойцов новыми супергероями и назвали точные даты, когда любой желающий сможет лично опробовать проект.

Свежий трейлер был посвящен анонсу пятой по счету фракции — команды под названием «Самураи-аутсайдеры». В отряд к уже известному Призрачному Гонщику официально присоединятся три новых супергероя и антигероя: болтливый наемник Дэдпул, охотник на вампиров Блэйд и бог обмана Локи. В каких именно отношениях эта разношерстная компания будет состоять с другими бойцами в сюжетном режиме, пока не раскрывается.

Помимо персонажей, создатели показали совершенно новую многоуровневую боевую арену — «Асгард». Дом Локи предложит игрокам сражаться на пяти различных участках: в астрономической обсерватории, на знаменитом радужном мосту, в тронном зале, сокровищнице и на фоне Мирового древа Иггдрасиль.

Для всех, кто хочет оценить динамику сражений Marvel Tokon: Fighting Souls, разработчики проведут первое масштабное открытое бета-тестирование. Серверы будут открыты с 24 по 27 июля 2026 года для пользователей PlayStation 5 и ПК через платформы Steam и Epic Games Store. Авторы подтвердили поддержку полного кроссплея между всеми устройствами.

Официальный глобальный релиз MARVEL Tōkon: Fighting Souls запланирован на 7 августа 2026 года.