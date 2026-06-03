Новый трейлер Marvel Tokon: Fighting Souls знакомит игроков с Магнето, Зелёным Гоблином и Карнажем

Во время презентации State of Play, компания Arc System Works не обошла вниманием фанатов супергероики, порадовав свежим трейлером амбициозного командного 4v4 файтинга MARVEL Tōkon: Fighting Souls. На трансляции официально представили очередную играбельную фракцию проекта и раскрыли личность главного организатора загадочного смертельного турнира, который собрал всех героев на одной арене.

В битву вступает «Команда Рока» (Knights of Doom) — невероятно сильный и грозный злодейский союз. Возглавит коллектив сам легендарный Доктор Дум, а компанию ему составят:

Магнето — заклятый враг Людей Икс, чье кредо о превосходстве мутантов полностью противопоставляется миру героев. В геймплее Магнето является мастером контроля арены: он буквально разрывает окружающие предметы на части и использует обломки как смертоносные металлические щиты или осколочные бомбы;

— заклятый враг Людей Икс, чье кредо о превосходстве мутантов полностью противопоставляется миру героев. В геймплее Магнето является мастером контроля арены: он буквально разрывает окружающие предметы на части и использует обломки как смертоносные металлические щиты или осколочные бомбы; Зеленый Гоблин — сумасшедший альтер-эго кандидата в президенты США Нормана Озборна. Игроки смогут активно перемещаться по карте на знаменитом реактивном глайдере, осыпая противника градом из самонаводящихся тыквенных бомб и лезвий с огромной скорости;

— сумасшедший альтер-эго кандидата в президенты США Нормана Озборна. Игроки смогут активно перемещаться по карте на знаменитом реактивном глайдере, осыпая противника градом из самонаводящихся тыквенных бомб и лезвий с огромной скорости; Карнаж — психопатичный симбиот, жаждущий хаоса и освобожденный из тюрьмы для суперзлодеев Рафт. Его удары в бою работают как инфекция: задев врага щупальцем, Карнаж временно заражает соперника симбионтом. Если ударить по инфицированной жертве особым навыком, монстр с легкостью прорвет любой защитный блок и будет отнимать жизненные силы врага.

По словам продюсера Такеши Яманаки, причины, побудившие столь непримиримых и самовлюбленных злодеев подчиниться приказам Дума и объединиться в турнире, подробно раскроются в специальном сюжетном режиме Episode Mode. Специально для этой фракции была добавлена уникальная арена — «Ночная вариация Нью-Йорка», обильно усеянная всевозможными "пасхалками".

Самым же важным событием показа стало раскрытие финального антагониста и главного организатора турнира «The Challenge of the Champion». Виновником торжества оказался бессмертный Чемпион Вселенной. По правилам Старца Вселенной, лишь команда-победитель всего отборочного этапа (между группами) сможет бросить ему вызов. Если Земляне провалят сражение и не удовлетворят его бойцовских амбиций — Чемпион просто уничтожит планету. Чтобы передать лоск организатора турнира, авторы отказались от каноничного полуголого облика героя в комиксах: разработчики облекли мышечную массу Чемпиона в строгий щеголеватый стильный костюм с крутыми солнцезащитными очками.